Amazon dona 100mila euro alla CRI Piacenza per l’acquisto di nuovi mezzi

Una generosa donazione quella che Amazon ha fatto alla Croce Rossa di Piacenza. Nei mesi scorsi, il colosso dell’e-commerce ha elargito ben 100mila euro alla Cri piacentina per l’acquisto di 2 pulmini per il trasporto delle persone affette da disabilità, un pick-up per la distribuzione di farmaci, viveri ed eventualmente anche per servizi di protezione civile, 10 strumenti informatici per la gestione dei servizi socio-assistenziali per le famiglie in difficoltà.

Nella mattinata di sabato 12 dicembre, nella ex caserma dei vigili del fuoco di viale Alighieri a Piacenza, sono stati presentati i mezzi e gli strumenti tecnologici che sono già operativi e al servizio della cittadinanza.

“Un grazie enorme ad Amazon a nome di tutta Croce Rossa Piacenza – detto Alessandro Guidotti, presidente CRI Piacenza – perché questa generosa donazione, che rientra all’interno del progetto Il tempo della gentilezza, ci ha permesso di comprare e allestire tre mezzi, impiegati già da un paio di mesi dai nostri operatori, per recapitare sia i generi alimentari e i farmaci da consegnare alle famiglie in difficoltà nonché per trasportare adulti e minori disabili i quali devono sottoporsi alle cure del caso presso le strutture specialistiche dell’Ausl o devono essere accompagnati a scuola. Servizi che la Croce Rossa di Piacenza effettua anche per mezzo di una convenzione stipulata con il Comune di Piacenza. Questa offerta ci ha consentito di ammodernare la nostra flotta di veicoli e ci ha permesso di aggiornare la rete informatica della nostra associazione, che utilizza un software studiato appositamente per gestire sia i servizi erogati che i beni da distribuire alle persone in difficoltà”.

“Si tratta nello specifico di un pulmino Peugeot Jumpy, da 9 posti, costato circa 20mila euro. Un pulmino Ford Olmedo, anch’esso da 9 posti, provvisto di pedana per il sollevamento e il carico delle carrozzine per le persone non deambulanti, costato circa 30mila euro. Un Toyota Hylux, fuoristrada cassonato a trazione 4×4, costato circa 40mila euro – ha spiegato nel dettaglio il presidente Guidotti -. Con la somma restante è stato possibile acquistare – tra l’altro proprio attraverso il sito internet di Amazon – 3 computer della Lenovo, 3 tablet Samsung e 4 dispositivi RaspberryPI. Con questi ultimi che si sono dimostrati assai preziosi per la gestione delle presenze del personale (volontario o dipendente) e per essere molto pratici da utilizzare: pertanto si dimostreranno utili anche i futuro per ogni applicativo gestionale che verrà installato”.

Francesco Ferrari, responsabile dello stabilimento Amazon di Castelsangiovanni – accompagnato da Alessandro Guidotti e da Michele Gorrini, delegato emergenza e protezione civile della CRI Piacenza – ha potuto prendere visione di parte del parco auto della Croce Rossa di Piacenza e prendere atto dei tanti servizi che i volontari effettuano quotidianamente, sia nell’ambito del soccorso sanitario che sotto molteplici aspetti legati al sociale.

La cifra di 100mila euro, donata da Amazon alla Croce Rossa di Piacenza, rientra all’interno di un ambizioso e ben più corposo progetto che proprio Croce Rossa Italiana e Amazon hanno messo in campo assieme per aiutare i più fragili. Portare spesa e farmaci agli anziani, ai disabili, ai malati, agli immunodepressi, trasportare gli infermi e fornire supporto psicologico a chi è solo, ma anche beni di prima necessità a chi ne ha bisogno: si chiama “Il Tempo della Gentilezza” il progetto che vede Croce Rossa Italiana in prima linea per supportare le persone più vulnerabili, e che ha ricevuto il sostegno di Amazon.

Una solidarietà concreta, fatta di piccoli e grandi gesti quotidiani, che ha raggiunto oltre due milioni di persone in tutta Italia: l’anziano che vive solo, il paziente oncologico a rischio di contrarre il virus, ma anche i bambini ricoverati nei reparti di pediatria, inaccessibili nelle settimane più difficili della pandemia, che i volontari CRI hanno intrattenuto con fiabe e giochi a distanza grazie ad Internet. Un progetto di enorme impatto sociale, a cui Amazon ha contribuito con iniziative speciali di sostegno e una donazione di 500 mila euro, distribuiti tra i comitati CRI Veneto, Piemonte, Bergamo Hinterland, Piacenza, Cagliari e Rieti, che operano nelle comunità e nei territori in cui vivono e lavorano i dipendenti Amazon.

“Per Amazon è stato molto importante stare a fianco delle comunità in cui opera e lavora e dove vivono le persone che lavorano in Amazon – ha chiosato il manager Francesco Ferrari – La provincia di Piacenza è stata duramente colpita dal Covid19, pertanto Amazon ha deciso di andare a sostenere il sistema di volontariato e soccorso della Croce Rossa Italiana, con gli operatori che si sono dati davvero tanto da fare in un momento estremamente rischioso e faticoso. Inoltre, molto interessante da parte di Amazon constatare che i mezzi, che hanno supportato Croce Rossa durante la pandemia, avranno anche in futuro una destinazione così importante e nobile, come l’essere di aiuto alle persone affette da disabilità e concorrere all’inclusione sociale”.

Nell’arco della stessa mattinata è stato presentato, alla presenza di Giovanni Giuffrida, presidente dell’Ordine degli avvocati di Piacenza, il carrello sollevatore che l’URCOFER (Unione regionale dei Consigli degli Ordini forensi dell’Emilia-Romagna) – di cui l’avvocato Giuffrida è tesoriere – ha contribuito all’acquisto staccando un assegno da 2.500 € a favore della Croce Rossa di Piacenza.

“Si tratta di un carrello sollevatore a forcale, alimentato da un motore diesel, capace di sollevare oltre 2 tonnellate di peso – ha illustrato Michele Gorrini – l’operatore che lo manovra è protetto da un telaio metallico a protezione da carichi eventualmente in caduta dall’alto e dai pericoli causati da un eventuale ribaltamento del mezzo, e i cristalli proteggono dagli agenti atmosferici. Per ragioni di sicurezza è dotato di indicatore lampeggiante, nonché avvisatori acustici che segnalano l’inserimento della retromarcia del mezzo. Di fronte a sé il manovratore ha una serie di leve che comandano il sollevamento e le altre eventuali funzioni idrauliche opzionali quali lo spostamento del carico lateralmente (traslazione) o longitudinalmente (brandeggio), nonché l’allargamento o stringimento delle forche. Un mezzo operativo di grande aiuto, ad esempio, per le fasi di trasferimento e stoccaggio delle tende che possono servire su scenari di maxi emergenze, così come lo spostamento dei bancali su cui sono adagiati medicinali o generi alimentari o dispositivi di protezione che servono sia per la popolazione che per i nostri volontari. Un mezzo che ci è stato dato in comodato d’uso da una ditta piacentina (che preferisce restare anonima) durante tutta la fase della prima ondata dell’Emergenza sanitaria da Coronavirus, consentendoci di dislocare con estrema facilità i beni che venivano smistati dal Comitato regionale della Croce Rossa di Bologna, che i nostri volontari andavano a prendere con i camion di cui disponiamo. Ora, grazie al contributo dell’Ordine forense, abbiamo potuto acquistare questo carrello ad una cifra davvero modica, quasi simbolica. Uno strumento davvero utile anche in futuro”.

“Una donazione, quella che abbiamo deciso di devolvere a favore della Croce Rossa di Piacenza, che va a sommarsi a quella stanziata a favore dell’Ospedale di Rimini – ha spiegato l’avvocato Giuffrida – Un modo concreto per sostenere il sistema del soccorso così duramente messo alla prova dall’epidemia”.