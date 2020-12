Ampliamento della rete in fibra ottica, modifiche alla viabilità a Piacenza

Per consentire lavori di scavo in alcune vie del territorio urbano, funzionali allo sviluppo della rete in fibra ottica, sono previste nei prossimi giorni a Piacenza lievi modifiche alla viabilità ordinaria nelle strade interessate, senza sostanziali disagi per lo scorrimento del traffico.

Compatibilmente con le condizioni meteo, il cronoprogramma degli interventi riguarderà il tratto di via Leonardo Da Vinci tra via Da Noceto e via Da Pordenone, dalle ore 7 di lunedì 7 dicembre alle 20 di martedì 8: sarà inibita la circolazione sul percorso ciclo-pedonale e istituito il divieto di sosta di fronte al civico 53. A fasi alterne, lo scavo comporterà un attraversamento di carreggiata, con momentanee istituzioni di senso unico alternato regolato da movieri. Dalle 7 di mercoledì 9 dicembre alle 20 di giovedì 11, restringimento di carreggiata nel tratto di via S. Eufemia tra via Gazzola e piazza Borgo, con rimozione temporanea dei dissuasori di sosta per consentire il transito dei veicoli. Contestualmente, restringimento di carreggiata anche in via Gazzola, dove sarà vietata la sosta con rimozione forzata nelle aree segnalate.

Dalle 7 di mercoledì 10 dicembre, alle 20 di venerdì 19, nel tratto di via XXI Aprile tra piazzale Torino e via Trebbia non sarà percorribile il tragitto ciclo-pedonale, mentre sarà vietata la sosta, con rimozione forzata, nell’area di parcheggio tra via Anguissola e via Trebbia. Proprio in via Anguissola, lo scavo comporterà a fasi alterne un attraversamento di carreggiata, con temporanee istituzioni di senso unico alternato regolato da movieri.