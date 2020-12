Anche un concorso di pittura sugli Ecce Homo di Antonello da Messina

Oltre al concorso di fotografia, la Banca di Piacenza ne promuove anche uno di pittura, sempre ispirato ai capolavori di Antonello da Messina, nell’ambito degli eventi collaterali all’Ostensione dell’Ecce Homo.

Al concorso di pittura si può concorrere riproducendo i sei Ecce Homo dipinti da Antonello da Messina. I quadri non devono superare le dimensioni di 50×70 cm. Le migliori opere saranno anche in questo caso selezionate da una giuria di esperti. I concorrenti dovranno inviare la foto del dipinto realizzato a: relaz.esterne@bancadipiacenza.it. Premi in palio: 1° classificato, una Mirrorless Canon EOS M50; 2° classificato, un cofanetto Caran d’Anche 80 colori Museum; 3° classificato, un temperamatite in metallo Edizione standard Caran d’Anche.

Bandi e moduli di partecipazione scaricabili dal sito della Banca: www.bancadipiacenza.it.