Ancora neve in collina: allerta della Protezione Civile

Per la giornata di martedì 8 dicembre in Emilia Romagna si prevedono precipitazioni diffuse che potranno essere nevose fino a quote collinari (400-500 metri) sul settore occidentale con possibilità di qualche fenomeno di acqua mista a neve a quote inferiori. Sulla parte centrale le nevicate si attesteranno a quote superiori a partire da 800-1000 metri; fenomeni di acqua mista a neve alle quote collinari e pioggia in pianura.

A dirlo la Protezione Civile Emilia Romagna, che lancia una nuova allerta meteo (si aggiunge a quella valida fino alla mezzanotte di lunedì 7 dicembre) per la giornata di martedì 8 dicembre. L’allerta per neve – di colore giallo – coinvolge nuovamente la nostra provincia, che potrà essere segnata da fenomeni nevosi sia in montagna che nella bassa collina.

Massima attenzione anche sul fronte idrogeologico: sempre per la giornata di martedì 8 dicembre, per la provincia di Piacenza, è stata infatti lanciata un’allerta gialla per frane e piene dei corsi minori.

Nella giornata di mercoledì 9 dicembre è prevista un’attenuazione di questi fenomeni.

L’Agenzia per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile, in stretto raccordo con Arpae E-R, seguirà l’evoluzione della situazione; si consiglia di consultare l’Allerta e gli scenari di riferimento sulla piattaforma web: https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it.