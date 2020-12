Ancora precipitazioni abbondanti sul piacentino, ma i fiocchi bianchi hanno lasciato su gran parte del territorio provinciale spazio alla pioggia. Si è infatti alzata la quota neve fino a 900-1000 metri.

La Protezione Civile regionale ha diffuso per la giornata di domenica un’allerta meteo arancione per piene dei fiumi in pianura e gialla nella fascia pedemontana e montana. Tuttavia domenica i fenomeni dovrebbero attenuarsi. Per la giornata del 6 dicembre sono infatti previste deboli precipitazioni che risulteranno più persistenti sul settore centro-orientale. Si potranno verificare deboli nevicate sul crinale appenninico del settore centrale a quote superiori ai 1700-1800 m.

Nella foto la situazione neve a Ottone, mentre a questo link la webcam di Meteo Valnure da Mareto.