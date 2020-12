Anziano cade in paese e si frattura una gamba, intervento dell’elisoccorso a Zerba

Scivola su una lastra di ghiaccio e neve e cade rovinosamente a terra.

Sono intervenuti i soccorsi nella tarda mattinata di domenica a Zerba (Piacenza) per un uomo di 88 anni rimasto vittima di una caduta mentre camminava in paese. Alcuni compaesani, notando che l’uomo non era in grado di rialzarsi da solo, hanno chiamato il 118 e sul posto sono prontamente intervenuti i soccorritori della Croce Rossa di Ottone. L’anziano, che non ha mai perso conoscenza, lamentava un forte dolore alla gamba, all’altezza del bacino, pertanto i sanitari hanno chiesto in appoggio l’elisoccorso.

Dalla Centrale Operativa di Parma è stato quindi disposto di far alzare in volo l’elicottero dell’Ospedale Maggiore della città ducale, che è poi atterrato nel campo sportivo di Zerba, tutto imbiancato dopo le fitte nevicate che nei giorni scorsi hanno interessato l’arco appenninico. Il personale medico e infermieristico dell’aeromobile, dopo le prime cure del caso, ha stabilito di condurre in volo l’88enne all’Ospedale di Piacenza; l’elisoccorso è decollato per raggiungere la piazzola di atterraggio situata al quartiere Galleana (nei pressi dello Stadio Garilli), tuttavia, oltrepassato l’abitato di Niviano, il pilota ha incontrato una fitta nebbia a livello del suolo: si è quindi convenuto, per ragioni di sicurezza, di atterrare al campo sportivo di Rivergaro.

Nel frattempo è sopraggiunta un’ambulanza della Croce Rossa di Piacenza, con l’equipaggio che ha preso in consegna l’uomo e lo ha condotto al Pronto Soccorso dell’Ospdela Guglielmo da Saliceto: le sue condizioni non sono fortunatamente gravi. L’elicottero è poi riuscito a ripartire alla volta di Parma, senza riscontrare particolari problemi dovuti alla nebbia e alla scarsa visibilità.