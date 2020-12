Appello per ritrovare la piccola Luna, scappata da via IV Novembre

Riceviamo e pubblichiamo l’appello per ritrovare la cagnolina Luna, scappata dal cortile dell’abitazione dei proprietari nel pomeriggio del 7 dicembre, in via IV Novembre.

La cagnolina è nera, con le zampette focate, ha 8 mesi e indossa un collarino rosso con i brillantini. La cucciola è regolarmente chippata.

Se qualcuno la trova o ha informazioni chiami subito i proprietari al n. 3286038383