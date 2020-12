Assembramenti, Tagliaferri (FdI) “Servono poche e chiare regole”

“Lo stesso Governo e le stesse Regioni che invitano a stare a casa sono lo stesso Governo e le stesse Regioni che poi incentivano le file dello shopping natalizio con tanto di cashbank. Ce n’è da essere disperati: in ballo ci sono la salute e l’economia italiana e invece qui si passa il tempo a giocherellare sulla pelle degli italiani. Servono poche e chiare regole e la volontà di farle rispettare, solo così potremo superare quella che ormai appare una nuova drammatica ondata di contagi da Coronavirus”.

E’ la presa di posizione di Giancarlo Tagliaferri, consigliere regionale piacentino di Fratelli d’Italia. “Basta rincorrere l’ultimo tweet e l’ultima foto, ma un’idea chiara e precisa di cosa fare – continua Tagliaferri -. Lo chiediamo al Governo, lo chiediamo alla Regione Emilia-Romagna, il cui Presidente ha vinto il primo premio per il “Tarzan delle ordinanze”: a seconda di dove spira il vento e per essere sempre applaudito, il Presidente riesce contemporaneamente a insultare chi porta a spasso il cane a mezzanotte dandogli dell’untore e a chiedere deroghe per il Natale”.