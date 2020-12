Assigeco, al PalaBanca arriva Verona. Coach Salieri “Fondamentale fermare i loro uomini chiave”

“Verona è una squadra di grande esperienza e composta da giocatori importanti e con grandissimo talento, noi dovremo essere in grado di gestire i ritmi di gioco, ma sarà imprescindibile avere un contributo concreto da tutti i ragazzi”.

Così coach Stefano Salieri inquadra l’incontro dell’Assigeco Piacenza al PalaBanca contro la Tezenis Verona (palla a due sabato 12 dicembre alle 20.45 con diretta streaming su LNP Pass). Il tecnico dell’Assigeco vuole ripartire da quanto di buono la squadra ha mostrato nella gara contro l’Urania Milano: “Vorrei rivedere il carattere e l’energia che abbiamo messo in campo con Milano e partire da quegli aspetti per crescere ancora. La squadra ha avuto un ottimo atteggiamento e confido soprattutto in questo. Sarà fondamentale resistere sotto i tabelloni e fermare i loro uomini chiave, soprattutto Jones, un giocatore in grado di cambiare la partita sia in attacco che in difesa grazie alla sua energia e alla sua esperienza”.

Una battuta sulla partita contro Verona viene anche da capitan Matteo Formenti: “Andiamo a giocare contro Verona che indubbiamente è una squadra lunga – dice – con giocatori esperti e di talento costruita per arrivare fino in fondo. Sarà una partita difficile, ma dovremo cercare di fare cose semplici ed efficaci per provare a metterli in difficoltà, cercando di essere costanti per tutti i 40 minuti. L’obiettivo è commettere meno errori possibili per provare a fare un risultato che ci dia morale e spinta per le prossime partite”. Aggiornamenti in diretta su tutti i profili social di Assigeco Piacenza saranno garantiti nel corso della partita. La gara sarà trasmessa in diretta streaming per gli abbonati LNP Pass. Commenti e collegamenti in diretta dal campo su Radio Sound: FM 94.6 e 95.0.