Assigeco fa visita a Torino, coach Salieri “Serve determinazione ed entusiasmo”

“Torino è una delle squadre più importanti e profonde del nostro campionato, Noi dovremo andare là per fare la nostra partita con il giusto entusiasmo”. Così coach Stefano Salieri presenta la trasferta dell’Assigeco Piacenza a Torino. I biancorossoblu affronteranno la Reale Mutua al Pala Gianni Asti (palla a due domenica 6 dicembre alle 17.00 con diretta TV sui canali MediaSport Group).

Il tecnico dell’Assigeco entra poi nello specifico della partita: “Sappiamo che i nostri avversari ad una stazza fisica di primo livello e ad un roster che l’anno scorso ha dominato la stagione hanno aggiunto un giocatore come Clark che proviene dalla serie A. E’ chiaro che siamo un gruppo giovane, ma dobbiamo crescere in fretta nel nostro processo di consolidamento, che passa anche attraverso queste partite. Per altro quella con Torino è la prima di un trittico che ci vedrà affrontare tre delle migliori di tutto il torneo, quindi dobbiamo presentarci in campo con la giusta determinazione e l’atteggiamento di chi deve utilizzare queste gare per crescere ed arrivare a portare a casa il risultato”.

Sul match di domenica si sofferma anche Luca Cesana: “Torino è una squadra molto competitiva e ne siamo consapevoli – afferma – e questa partita ci aiuterà a capire quale può essere il nostro reale valore. Sicuramente abbiamo voglia di riscattarci dopo l’ultima partita interna contro Trapani che ci ha visto sconfitti negli ultimi minuti. Di sicuro in campo si vedrà un’Assigeco Piacenza che lotterà su tutti i palloni”.

Aggiornamenti in diretta su tutti i profili social di UCC Assigeco Piacenza saranno garantiti nel corso della partita. La gara sarà trasmessa in diretta sui canali Mediasport Group (MS Sport, digitale terrestre in chiaro, e MS Channel, canale 814 piattaforma satellitare Sky). Rimane invariata anche la trasmissione in streaming per gli abbonati LNP Pass. Commenti e collegamenti in diretta dal campo su Radio Sound: FM 94.6 e 95.0.