Assigeco si prepara alla sfida con Urania. “Match importante per la classifica”

“L’Urania è una squadra di prima fascia che abbiamo già incontrato in Supercoppa e proprio da quella partita dobbiamo prendere spunto per provare a girarla a nostro favore”.

Così coach Stefano Salieri presenta l’incontro dell’Assigeco Piacenza al PalaBanca contro l’Urania Milano (palla a due martedì 8 dicembre alle 18 con diretta streaming su LNP Pass). Il tecnico dell’Assigeco illustra quelle che dovranno essere le condizioni per una prestazione positiva. “La chiave sarà sicuramente una gestione accorta dell’attacco e soprattutto una difesa molto presente in area, dove dovremo limitare lo strapotere di Langston, che in Supercoppa ci ha creato parecchi problemi. Una partita comunque aperta, che abbiamo dimostrato di poter giocare ad armi pari contro una squadra così attrezzata. Dovremo certamente aumentare il livello di attenzione e l’intensità della fase difensiva”.

Del match di martedì parla anche Lorenzo Molinaro. “La partita contro Milano sarà, per noi, la seconda in tre giorni – dice – e dovremo sopperire alla stanchezza con una prestazione corale e concentrata. Dobbiamo riscattarci dalla partita della Supercoppa dove contro l’Urania abbiamo peccato in difesa nell’ultimo quarto; sarà per noi una sfida importante e conquistare due punti con un calendario così sfavorevole sarebbe una gran cosa in ottica futura”. Aggiornamenti in diretta su tutti i profili social di UCC Assigeco Piacenza saranno garantiti nel corso della partita. La gara sarà trasmessa in diretta streaming per gli abbonati LNP Pass. Commenti e collegamenti in diretta dal campo su Radio Sound: FM 94.6 e 95.0.