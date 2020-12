Su decisione del Consiglio direttivo, l’11 dicembre 2020, il piacentino Davide Galli è stato riconfermato presidente nazionale di AIGAE (Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche).

L’iter della nomina ha visto andare in scena, in primis, l’assemblea ordinaria dei soci – in formato online – il 7 novembre. I quasi 400 partecipanti hanno eletto tramite sistema di votazione digitale certificato i membri del Consiglio Direttivo, i consiglieri extraterritoriali, il Revisore Unico dei Conti e i 3 membri del Collegio Probiviri.

“I nuovi Consiglieri eletti – si legge in una nota di Aigae -, al fine di rappresentare il territorio regionale in base alle indicazioni dei soci, hanno eletto il Presidente nazionale dell’Associazione, che ha proposto la Giunta esecutiva approvata all’unanimità da tutti i Consiglieri: Guglielmo Ruggiero confermato Vicepresidente istituzionale, Alessandro Abis (coordinatore Sardegna) confermato Vicepresidente aggiunto insieme ai nuovi incaricati Gloria Boschi (coordinatrice Trentino Alto Adige) e Salvatore Costantini (coordinatore Abruzzo). Il Presidente Davide Galli e il Vicepresidente Guglielmo Ruggiero hanno scelto il più lungo e impegnativo percorso elettivo del ruolo di Consiglieri nazionali extraterritoriali, che prevede la votazione in ogni regione da parte di tutti i soci che hanno partecipato, raccogliendo ampio consenso, rispetto alla possibilità di essere eletti nella propria regione come coordinatori territoriali.

La richiesta di ricandidarsi al ruolo di Presidente è pervenuta da parte dei Consiglieri nella prima riunione a seguito dell’Assemblea nazionale, durante la quale sono stati eletti anche il Revisore Unico Marco Menichetti (esterno) e i Probiviri Antonio Carrara (esterno), Maurizio Migliorini (socio) e Giacomo Pilla (esterno).

Nella prossima seduta del Consiglio Direttivo, prevista per il 22 dicembre, verranno nominati il Presidente e i componenti della Commissione Tecnico-scientifica e Formazione, concludendo così il rinnovo triennale di tutte le cariche associative”.

Davide Galli ha 48 anni è emiliano, piacentino di origini, vive dal 2004 con la famiglia a Bardi sull’Appennino parmense, dove si occupa di escursionismo ambientale e di comunicazione. È subentrato nello scorso mandato a Filippo Camerlenghi per portare a termine il triennio. A livello professionale è attivo, oltre che in Italia, in Spagna, in Patagonia e in Terra del Fuoco. Lavora in accompagnamento con campi scuola per ragazzi e svolge docenze all’interno dei corsi professionalizzanti per guide per i moduli di prevenzione pericoli, tecniche di conduzione e sicurezza in escursione.

“Saranno tre anni di forte impegno – ha dichiarato – affinché le guide ambientali escursionistiche possano farsi portavoce dello sviluppo del turismo sostenibile, tramite la valorizzazione del patrimonio ambientale, la divulgazione della cultura del territorio, specialmente nelle aree interne a rischio spopolamento. Occorre subito un riordino delle professioni turistiche, la nostra figura professionale ha bisogno di una legge nazionale coerente con le direttive europee e la legge 4/2013, perché la tutela, il rispetto, la valorizzazione del patrimonio naturale tramite il turismo lento e di prossimità, veicolato dalle nostre Guide, aiuteranno il rilancio economico del paese”.