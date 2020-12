Auguri di Natale in musica per i vicini, l’idea della cantante Erica Opizzi

Auguri di buon Natale in musica per i vicini, l’idea della cantante Erica Opizzi.

Una sorpresa per i cittadini della frazione Bonina, tra Rottofreno e Calendasco (Piacenza) che, nel pomeriggio del 23 dicembre, hanno ricevuto la visita inaspettata dell’artista che, ovviamente restando all’esterno, ha intonato canti natalizi. Un mini concerto – una canzone – a famiglia. Un omaggio che ha commosso e emozionato i destinatari di questo regalo di Natale. Un’iniziativa che ha rappresentato anche un’occasione per fare musica. “Noi artisti non possiamo esibirci da mesi e questo – dice Erica – ci manca tantissimo”.

“L’idea che mi è venuta qualche giorno fa, perché quest’anno siamo tutti chiusi in casa, da soli, e si avverte poco l’atmosfera natalizia – spiega -. Così ho pensato di regalare un momento di magia, attraverso la musica. Ovviamente ho anticipato ai residenti, attraverso la chat del quartiere, che avevo in serbo una sorpresa per loro, ovviamente senza rivelare dettagli. All’inizio ero scettica rispetto a come questa idea sarebbe stata accolta ma è stato bello vedere le reazioni: c’è stato chi, all’inizio un po’ scettico, ha invece apprezzato, chi si è emozionato ascoltandomi cantare. E’ stato un dono, anche per me”.

