Auguri e pensieri per il 2021, dai più piccoli e dai più grandi

Testo di Vittoria Prazzoli, studentessa del liceo Volta di Castelsangiovanni

Sono tanti i messaggi di speranza che si affacciano al balcone dell’anno nuovo che sta già bussando alla porta della nostra vita. Molti ricordi si susseguono nell’intimità delle nostre case, nel calore di quegli abbracci che ci sono stati portati via dal Covid-19. Si respira un’incredibile atmosfera ricolma di magia tra gli scritti di alcuni bambini della classe 3^A della Scuola Elementare “Tina Pesaro” di Castel San Giovanni.

È invidiabile e meraviglioso notare come gli alunni, guidati dalle maestre Serena Zambianchi e Valentina Armella, siano giunti a scrivere frasi cariche di sentimenti, nonostante le numerose difficoltà. Infatti, spiccano tali pensieri: “Questo è stato un anno molto difficile, ma ce la possiamo fare” (Darius), “Auguri di tanta felicità per il 2021” (Imrane), “A tutti i bambini, sconfiggeremo il COVID, ce la faremo” (Christian), “Sono molto felice perché, nonostante tutto, qui a scuola mi fate sentire sempre contento” (Romeo), “Il virus è cattivo e la Befana gli porterà soltanto il carbone” (Davide), “Quest’anno è un po’ difficile da superare, ma ce la faremo” (Leo) e “Ai miei amici delle elementari, anche se c’è il virus io vi voglio bene” (Giacomo). Altri adolescenti hanno espresso desideri ancora più forti e significativi, per il 2021 che verrà: “Vorrei che per questo nuovo anno papà riuscisse a trovare un lavoro” (Giulia), “Voglio vedere mia mamma sorridere” (Marica) e “Voglio andare a trovare i nonni” (Mohamed).

Ed ora, di fronte al paesaggio innevato della nostra amata Piacenza, sono io – diciottenne con la passione per la scrittura – a voler rivolgere un augurio speciale a tutti i lettori, in questi giorni pieni di frenesia e di curiosità per le prime somministrazioni dei vaccini, che potrebbero segnare la fine del terribile incubo dovuto al Covid-19. Porgo i miei più sinceri auguri a chi lotta e non ha mai smesso di combattere; a chi sa rinascere, trasformando i propri tormenti interiori in farfalle colorate, a chi ha perso i propri cari, ma non ha mai smesso di sentirli vicino e a chi continua a sognare, nonostante tutto. Auguri a chi è in grado di abbracciare le proprie insicurezze, senza avere paura, e a chi osserva l’oscurità e la filtra, scrutandone i dettagli e cogliendo un magico arcobaleno; a chi è caduto a terra, ma ha trovato la forza di rialzarsi, e a chi sente di essere crollato e non sa come reagire. Auguri ai più piccoli, ai bambini che devono ancora nascere e a coloro che hanno già mosso i primi passi, perché sono sempre riusciti ad assaporare la bellezza della vita, rinchiusi tra quattro mura, che spesso hanno assunto le sembianze di una prigione; ai più anziani, che ci hanno insegnato a non arrenderci mai e a guardare oltre ogni sconfitta e a ciascun traguardo mancato, perché, dietro alle nuvole, si nasconde sempre il sole.

Auguri a chi ha sofferto, ma ha comunque scelto di vivere appieno ogni esperienza, proiettando e lanciando coriandoli di meraviglia verso il futuro; a chi ha riscoperto il piacere di trascorrere del tempo in famiglia e a chi ha compreso l’importante valore degli affetti che ci circondano. Auguri a chi non dimentica, ma è in grado di costruire indistruttibili castelli di felicità a partire dalle macerie, a chi rimane tanto umile di fronte ad ogni vittoria e a chi si accontenta dei più piccoli e banali gesti quotidiani. Auguri a chi ci ha lasciato e a chi oggi segue i nostri passi da lassù, proteggendo il nostro cammino, a chi ha pensato più volte di non farcela, ma ha sempre cercato di non abbattersi, a chi si ritrova tra le coperte di un letto d’ospedale e coglie ogni minimo spiraglio di luce: a chi nota una pioggia di stelle anche in un cielo cupo. Auguri a tutti: è giunto il momento di amarsi, di ricucire le ferite e di lasciarci alle spalle le cicatrici più dolorose, ripensando a ciò che è accaduto per provare a rinascere in una nuvola di speranza, insieme, anche se lontani, nel melodioso girotondo della magia del 2021.

Buon anno nuovo ad ognuno, con la profonda speranza che il continuo entusiasmo dei bambini non smetta mai d’illuminare i passi degli adulti, seppur in situazioni dolorose.