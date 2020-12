Aumentano i contagi nelle scuole: 85 casi in più nell’ultima settimana

“E’ un dato di difficile interpretazione: sono aumentati i contagi in ambito scolastico nell’ultima settimana 85 casi in più rispetto alla precedente, con incremento di 57 classi coinvolte e 3 classi in cui è stato verificato che il contagio è avvenuto al loro interno”.

Lo riferisce il direttore generale dell’Ausl Luca Baldino, nel presentare il bilancio settimanale dell’andamento dell’epidemia a Piacenza.

“E’ difficile riuscire a leggere questi dati, soprattutto alla luce del fatto che nei licei – sottolinea il direttore generale – c’è la didattica a distanza”.