Auto con documenti e targa contraffatti, proprietario denunciato e mezzo sequestrato

Prosegue con efficacia l’attività di pattugliamento della Polizia Locale della Provincia di Piacenza.

Nel pomeriggio di martedì 15 dicembre un cittadino ucraino di 36 anni, residente in Ucraina, è stato denunciato per uso di atto falso nel corso di un servizio di controllo del territorio svolto a Ponte dell’Olio dal Nucleo Stradale della Polizia Locale della Provincia di Piacenza.

Carta di circolazione, targhe ucraine e certificato assicurativo del veicolo esibiti dall’uomo sono infatti risultati contraffatti: l’esito dell’analisi visiva effettuata dal personale di pattuglia è stato confermato da successivi accertamenti su banche dati estere.

I documenti sono stati sequestrati penalmente e messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per le perizie del caso.

Il veicolo che l’uomo guidava è stato sottoposto a sequestro amministrativo ai fini della confisca, in quanto di fatto non immatricolato e scoperto di assicurazione R.C..