Auto esce fuori strada e finisce nel campo dopo un volo di un paio di metri. L’incidente è avvenuto poco dopo le 18 e 30, nel territorio di Caorso lungo al provinciale 587 all’angolo con via Fornace Vecchia.

La dinamica è ancora da chiarire: sembra però che il conducente di una Lancia Ypsilon abbia perso il controllo del mezzo, sfondando parte del guard rail e finendo nel campo sotto la sede stradale, compiendo un volo di un paio di metri. Nell’urto, l’auto si è capottata e, per poter estrarre l’uomo, è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco.

Foto 2 di 2



Sul posto l’ambulanza della Pubblica Assistenza Croce Bianca, insieme all’automedica del 118 e ai carabinieri.

Il conducente della Lancia Ypsilon è stato portato in ospedale per accertamenti, le sue condizioni non destano preoccupazioni.