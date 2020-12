Auto finisce fuori strada e sfonda il guard rail vicino a un’abitazione. L’incidente è avvenuto poco prima delle 22 del primo dicembre lungo la via Emilia a Rottofreno (Piacenza), all’altezza dell’ex consorzio agrario.

L’uomo alla guida di una Opel, forse per l’asfalto reso sdrucciolevole dalla pioggia, ha perso il controllo del mezzo che è finito incastrato nel guard rail a lato della carreggiata. Subito si sono attivati i soccorsi, con i vigili del fuoco di Castelsangiovanni giunti sul posto insieme all’ambulanza della Croce Rossa di San Nicolò e all’auto infermieristica 118 del Pronto Soccorso di Castello.

Il guidatore, rimasto ferito, è stato trasportato in ospedale: le sue condizioni non sono gravi. Per ricostruire la dinamica di quanto accaduto sono intervenuti i carabinieri della stazione di San Nicolò.