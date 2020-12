Avis Carpaneto, sei borse di studio agli studenti di scuola media

Borsa di studio Avis agli studenti di Carpaneto: sei premiati.

La cerimonia di consegna delle borse di studio – del valore di 200 euro cadauna – e dei relativi attestati si terrà sabato 5 dicembre alle ore 11:30 presso la scuola “Silvio Pellico”, in coincidenza con la giornata internazionale del volontariato. Un evento in forma ridotta, in osservanza delle norme anti covid, che vede tra gli invitati anche il sindaco di Carpaneto Andrea Arfani e l’assessore alla Pubblica Istruzione Paola Campopiano.

“Obiettivo del concorso – spiega il presidente Avis Comunale di Carpaneto Ilaria Paganuzzi -, indetto nell’anno scolastico 2019-2020 è quello di valorizzare la cultura del dono e favorire la conoscenza dell’Avis fra i giovani. Gli studenti di seconda media hanno partecipato presentando elaborati scritti, grafici e multimediali che narrassero esperienze di vita reale in tema Avis. A tutti gli alunni che hanno preso parte al concorso verranno offerte le borracce dell’Associazione”. “Un’iniziativa resa possibile grazie alla generosità di Anna Ziliani Armenia e intitolata alla sua memoria – continua Paganuzzi -. La signora Ziliani ha devoluto infatti somme importanti della sua eredità al mondo dell’associazionismo solidale e del volontariato di Carpaneto, fra cui la sezione locale dell’Avis”.