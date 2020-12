Avvento di carità, domenica 13 dicembre donazioni per la Caritas Diocesana

Caritas Diocesana di Piacenza: il 13 dicembre, terza domenica d’avvento, come da consuetudine sarà possibile dare il proprio contributo per sostenere le Opere Segno e i servizi gestiti dall’organizzazione caritativa.

“Durante le celebrazioni eucaristiche – spiega Caritas – vi invitiamo a partecipare alla colletta per questa finalità. Sarà il modo per dire grazie al Signore e per condividere con i fratelli più bisognosi quanto Dio ci ha donato”.

Le donazioni possono essere effettuate anche attraverso il conto corrente attivo presso la Banca di Piacenza (Iban: IT030 05156 12600 CC000 0029629)

SCARICA LA LOCANDINA