Bakery Basket e Oncologia di Piacenza insieme per la ricerca: ecco il calendario solidale

L’importanza di fare squadra e di rimanere uniti in un momento così difficile per la nostra comunità.

E’ questo lo spirito alla base del “calendario solidale” realizzato dalla Bakery Basket Piacenza insieme al reparto di Oncologia dell’ospedale cittadino, protagonisti di un simpatico scambio di ruoli con l’obiettivo comune di sostenere una raccolta fondi a sfondo benefico a favore della ricerca clinico assistenziale. “Promuoviamo la cultura della salute ed il rispetto delle regole” è il messaggio che si vuole lanciare con questa iniziativa.

“Abbiamo creato questo calendario in maniera simpatica, con un capovolgimento dei ruoli – spiega il Presidente della Bakery Basket Marco Beccari -. Medici, infermieri e psicologi del reparto Oncologia per un giorno hanno vestito i panni del giocatore di basket e noi, viceversa, abbiamo simulato l’attività di medici. Questo ha dato vita ad una serie di scatti che serviranno per sensibilizzare le persone a sostenere con un contributo simbolico, dieci euro, la ricerca e il lavoro di quelli che io definisco angeli”.

“Ringraziamo Marco Beccari e tutta la squadra, avete fatto davvero una cosa bella con un calendario che dà un’immagine di fiducia e speranza – sottolinea Luigi Cavanna, Direttore del Dipartimento di Oncoematologia -. Il nostro è un lavoro in corso che continua a cambiare giorno per giorno e cambia in meglio, nonostante le mille difficoltà. Le cose cambiano con lo sforzo di tutti, ma anche investendo nella ricerca, fondamentale per dare una speranza concreta ai malati, avere nuove possibilità di cure, confrontarsi con il mondo intorno a noi e far vivere meglio e più a lungo le persone. Questo calendario andrà a dare qualcosa che ci aiuterà a lavorare meglio e a curare meglio le persone”.

I calendari potranno essere acquistati oltre che sul sito ufficiale della società www.bakerybasket.it anche in tutti i Bakery Point indicati:

– CENTRO COMMERCIALE BEL PO

– SPACCIO AMENDOLARA

via Dante Alighieri 72 – Via Manfredi 130 – Via XXIV Maggio 84

– CERVINI TARGHE via Trento 18

– SPACCIO SERAFINI Strada Agazzana 59 – via Calzolai 14

– LIBRERIA FAHRENHEIT via Legnano 4

⁃ CODE 7.4 via Veneto 96

⁃ JOLLY SPORT via Trebbia 36

– MAX MOTO via Primo Maggio 85

– PLAY TIME via Gobbetti 31