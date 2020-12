Biancorossi tornati in palestra. Scanferla “Vogliamo riscattarci”

In attesa di scendere di nuovo in campo domenica 13 dicembre per la terza giornata di ritorno del campionato di SuperLega Credem Banca è ripresa la preparazione in casa Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza.

I prossimi avversari dei biancorossi saranno i ragazzi della Top Volley Cisterna guidati in panchina da coach Boban Kovac. In questa stagione le due formazioni si sono già affrontate in due occasioni e per ora il risultato è in parità: in DelMonte Coppa Italia a settembre al PalaBanca sono stati propri Sottile e compagni ad avere la meglio, mentre nel secondo confronto valido per la SuperLega i piacentini si sono imposti a Cisterna.

Tra la fila biancorosse c’è tanta voglia di rilancio dopo la sconfitta di domenica maturata in casa della capolista. La conferma arriva dal libero Leonardo Scanferla: “Sapevamo che domenica sarebbe stata una partita difficile contro Perugia, penso che la cosa che non ha funzionato più di tutte è stata la fase di contrattacco: in questo fondamentale abbiamo fatto molta fatica, lavoreremo in settimana per migliorare le cose che non sono funzionate. Siamo tornati in palestra con la voglia di riscattarci: prepareremo le prossima sfida con grande attenzione”.

Dopo un lungo periodo di stop forzato causa Covid-19, Top Volley Cisterna è tornata di nuovo in campo con qualche difficoltà. I pontini al momenti sono il fanalino di coda del campionato e occupano l’ultima posizione in classifica. Questo però non deve trarre in inganno così come sottolinea Scanferla: “Non dobbiamo assolutamente guardare la classifica perché Cisterna è una squadra con ottimi giocare che può darci fastidio. Dovremmo essere bravi a partire forte fin da subito per metterli in difficoltà. Nel corso di questa stagione l’abbiamo già affrontata due volte e in entrambe giocava senza l’opposto titolare. Ora hanno a disposizione anche Sabbi che è il loro riferimento numero uno. Dovremmo essere bravi a contenerlo ma soprattutto dovremo guardare nel nostro campo e pensare a fare bene le nostre cose”.

Il match in programma domenica 13 dicembre tra Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza e Top Volley Cisterna sarà trasmesso in diretta alle ore 18 sul canale di Rai Sport.