Biblioteche comunali, chiusura il 5 gennaio giorno in fascia rossa

A seguito del nuovo decreto ministeriale riguardante il periodo festivo, alle chiusure già comunicate per le biblioteche comunali – da giovedì 24 a domenica 27 dicembre inclusi, da giovedì 31 dicembre a domenica 3 gennaio e nella giornata dell’Epifania – si aggiunge anche martedì 5 gennaio, data rientrante nella fascia rossa.

Per lunedì 4 gennaio, gli orari saranno i consueti: dalle 14 alle 19 per la Biblioteca Passerini Landi, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19 per le sedi di viale Dante e della Farnesiana, mentre resteranno chiuse sia la Biblioteca della Besurica, sia la Sezione Ragazzi Giana Anguissola in centro storico. Anche nelle giornate da lunedì 28 a mercoledì 30 dicembre, in fascia arancione, si manterranno gli orari abitualmente in vigore, così come le modalità attuali di accesso su prenotazione.