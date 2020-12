Biblioteche comunali, doppia chiusura lunedì 7 e martedì 8 dicembre

Le Biblioteche comunali resteranno chiuse al pubblico non solo per la festività di martedì 8 dicembre, ma anche nella giornata di lunedì 7.

Nella giornata di domani, sabato 5 dicembre, restano invariate le modalità di accesso attualmente in vigore per il servizio bibliotecario take-away, che richiede la prenotazione telefonica, tramite e-mail o attraverso il portale http://leggerepiace.it : all’orario concordato, il personale sarà a disposizione per la consegna di libri, riviste, dvd, cd o audiolibri richiesti. Non è invece necessario l’appuntamento per la sola riconsegna, che dovrà avvenire comunque nel rispetto delle misure di sicurezza.