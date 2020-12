Biblioteche e uffici comunali aperti al pubblico, le variazioni di orario nel periodo festivo

Nel periodo natalizio sono previste a Piacenza variazioni di orario per alcuni servizi e uffici comunali, in aggiunta alle chiusure festive dei giorni 25 e 26 dicembre, 1 e 6 gennaio.

Nei pomeriggi di giovedì 24 e giovedì 31 dicembre, gli sportelli polifunzionali Quic di viale Beverora osserveranno orario ridotto, chiudendo al pubblico alle 13.30 in entrambe le giornate. Il servizio funzionerà invece regolarmente nella mattinata di sabato 2 gennaio, con il consueto orario dalle 8.15 alle 12.15.

Gli altri uffici comunali, garantendo comunque la continuità dei servizi essenziali e il presidio per l’intera giornata della Polizia Locale, osserveranno il solo orario mattutino nelle giornate del 24 e del 31 dicembre, recuperando in altre date i due pomeriggi.

Tutte le sedi delle biblioteche comunali resteranno chiuse al pubblico da giovedì 24 dicembre a domenica 27, riaprendo regolarmente lunedì 28 per poi chiudere nuovamente da giovedì 31 dicembre a domenica 3 gennaio, nonché nella giornata dell’Epifania. Saranno invece chiusi dal 23 dicembre al 6 gennaio compresi gli sportelli InformaFamiglie&Bambini, per riaprire al pubblico con i consueti orari giovedì 7 gennaio. Eventuali richieste per contributi in scadenza in questo periodo potranno essere presentate tramite posta elettronica certificata – anche da un indirizzo e-mail ordinario – a protocollo.generale@cert.comune.piacenza.it .

Lo sportello informativo di via Martiri della Resistenza sarà chiuso già da lunedì 21 dicembre e sino al 10 gennaio, riaprendo a partire da lunedì 11. Non ci saranno interruzioni, invece, per quanto concerne l’attività dei Servizi Sociali per l’Unità operativa Minori. Resterà chiuso al pubblico, nella mattinata di sabato 2 gennaio, lo Sportello Informasociale di via Taverna 39.