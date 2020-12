Bocciata in Regione proposta Lega su idrossiclorochina “Diritto alle cure ostaggio dell’ideologia”

L’Aula boccia la risoluzione della Lega, a prima firma Daniele Marchetti, con cui si chiedeva alla Giunta regionale dell’Emilia-Romagna di unirsi alla richiesta di altre Regioni che vorrebbero consentire protocolli sperimentali per la terapia domiciliare a base di idrossiclorochina. Una richiesta rafforzata dal fatto che il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso di alcuni medici di base sulla possibilità di prescriverla.

“Nonostante molti medici e professionisti anche emiliano-romagnoli abbiano parlato degli effetti benefici di questa cura – ha sottolineato Marchetti -, non viene utilizzata. Nessuno ha l’illusione di parlare di un farmaco miracoloso, ma è uno strumento che abbiamo a disposizione, efficace soprattutto nella fase precoce della malattia. Anche il direttore dell’Ausl di Imola – ha riportato il consigliere leghista -, ha evidenziato come somministrando questo farmaco nella fase precoce e sottoponendo i pazienti a elettrocardiogramma perché non si verifichino problemi, si siano registrati buoni risultati. Ci sono professionisti che dicono che i benefici sono numerosi: non fa aggravare i pazienti, diminuisce i ricoveri e quindi lo stress degli ospedali”.

“Alla luce della decisione del Consiglio di Stato, non capiamo perché il Pd si ostini a negarne l’utilizzo nella cura al Covid proprio nel momento della corsa mondiale al vaccino e alle terapie contro una pandemia della quale si teme la terza ondata. Anteporre la propria battaglia meramente ideologica alla salute e alle cure per i cittadini è grave ma soprattutto triste e molto pericoloso” commenta il capogruppo della Lega ER, Matteo Rancan.