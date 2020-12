Bonaccini “Contagi tornano a salire, penso arriveranno nuove restrizioni”

“Ci vuole un grande equilibrio: ho l’impressione che potrebbe arrivare nelle prossime ore, nei prossimi giorni, forse anche qualche restrizione ulteriore in quanto Paese perche i contagi stanno tornando a risalire”.

Lo ha detto il presidente della Regione Emilia Romagna e della Conferenza delle Regioni Stefano Bonaccini intervenendo domenica sera alla trasmissione Live-Non è la D’Urso” su Canale 5. “Con il virus dobbiamo convivere – ha aggiunto -, bisogna avere equilibrio e una responsabilità che provi a conciliare le due cose: che la pandemia sanitaria venga affrontata, arrestata e con i vaccini poi sconfitta, ed evitare però anche una pandemia economica e sociale”.

“Credo – ha poi precisato Bonaccini – si stia valutando sulla base dei dati degli ultimi due-tre giorni quali possano essere le misure ulteriori: nelle nostre città, in particolare nei capoluoghi, ieri e oggi c’era veramente un fiume di gente. E’ anche comprensibile che le persone vogliano uscire, il problema è se il distanziamento viene garantito, se ci sono le mascherine. Secondo me servirebbero più controlli, qualche sanzione ogni tanto fa anche bene: io non vorrei che per colpa di qualche imbecille noi ci troviamo in una situazione che riprecipita nel dramma. Abbiamo bisogno che i comportamenti siano adegiuati, se questo non succede il rischio è che qualcuno debba prendere la decisione di restringere”.