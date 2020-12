Bonaccini guarito dalla polmonite “Nessuno è indispensabile, si riparte”

“Questa mattina, dopo quasi un mese e mezzo di isolamento e cure per la polmonite bilaterale da Covid che mi ha colpito, sono tornato in ufficio a Bologna”.

L’annuncio social è di Stefano Bonaccini, governatore della Regione Emilia Romagna contagiato ad inizio novembre dal coronavirus e riaccolto questa mattina nei suoi uffici con una grande scritta che recita “Bentornato”. “Grazie – continua Bonaccini nel suo post – a tutti coloro che in questo periodo mi sono stati vicini o semplicemente mi hanno inviato un messaggio d’affetto e sostegno, non lo dimenticherò. Si riparte!”. “Nessuno e’ indispensabile – sottolinea in conclusione il presidente della Regione -, tantomeno io, e gli assessori della giunta regionale lo hanno dimostrato in queste settimane. Grazie dunque a loro, a tutta la struttura e anche a chi lavora a fianco a me, che oggi mi ha accolto in questo modo”.