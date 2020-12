Cadeo, a fine 2020 e inizio 2021 modifiche alla raccolta della carta

Cambiamenti temporanei in arrivo per la raccolta differenziata ad opera di Iren nel Comune di Cadeo.

“Solitamente la raccolta della Carta sul territorio comunale di Cadeo avviene nelle settimane pari del calendario – spiega Marco Bricconi, primo cittadino di Cadeo -. Quest’anno però l’ultima settimana di dicembre sarà una settimana dispari (la 53esima) così come la prima settimana del 2021. A causa di questa eccezione del calendario, per evitare possibili disservizi, l’esposizione del contenitore della Carta non seguirà le medesime regole”.

Le date in cui sarà possibile esporre il contenitore della carta saranno: nella settimana di Natale, dal 21 al 27 dicembre 2020 e nella settimana dall’11 al 16 gennaio 2021.

“Successivamente Iren riprenderà la raccolta con la consueta cadenza – conclude Bricconi – siamo in attesa del nuovo calendario 2021 Iren che sarà presto distribuito a tutti i cittadini e diffuso sui nostri canali social”.