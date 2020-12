Cadeo, passa da 500 a 800 euro il contributo del Comune per le associazioni locali

Il contributo ordinario 2020 destinato dal Comune di Cadeo (Piacenza) alle associazioni locali che ne fanno richiesta passa dai consueti 500 ad 800 euro.

“Questo contributo deliberato dalla Giunta Comunale, vuole essere un’azione concreta per sostenere le nostre associazioni locali di volontariato e sportive che vivono un momento di difficoltà a causa dell’emergenza sanitaria”, annuncia il sindaco Marco Bricconi. Dieci in tutto le associazioni che hanno fatto richiesta e riceveranno a breve il contributo. “Questa emergenza non è solo sanitaria ma anche economica e sociale – prosegue Bricconi – Le nostre associazioni sono una risorsa preziosa del nostro tessuto sociale e necessitano di un doveroso aiuto per proseguire nelle loro attività. Sia per quelle che non si sono mai fermate nemmeno con il lockdown, sia per quelle che potranno ripartire appena il quadro legislativo lo permetterà”.

“A sostegno dell’associazionismo sportivo saranno presto erogati anche i voucher sport regionali – aggiunge la vicesindaca Marica Toma -. Voucher finalizzati a sostenere la pratica sportiva dei bambini e ragazzi dai 6 ai 16 anni e dei disabili, destinati ai nuclei familiari con redditi medio-bassi, per sostenere le spese di iscrizione dei propri ragazzi e ragazze alle attività sportive. A Roveleto i voucher saranno liquidati a 24 famiglie, valutate idonee, per avere al tempo stesso i requisiti ISEE e aver rendicontato le spese di iscrizione a corsi sportivi in questo anno 2020″.

Un contributo per fronteggiare l’abbandono dell’attività di bambini e ragazzi, e dei giovani con disabilità, e al tempo stesso, di aiutare le associazioni e società sportive dilettantistiche fortemente provate dall’emergenza coronavirus. “In tutto sono stati assegnati voucher per l’importo totale di 3.210 euro – conclude Bricconi -. Purtroppo, l’emergenza sanitaria non ha permesso a tutte le società sportive di ripartire con i corsi, pertanto i fondi Regionali destinati ai voucher, ma non utilizzati, saranno destinati alle società sportive locali dilettantistiche, come previsto e permesso dal progetto Regionale”.