Nella diocesi di Piacenza e Bobbio sono attualmente presenti 191 sacerdoti (l’anno scorso erano 200), per complessive 418 parrocchie. Il più giovane ha 26 anni, il più anziano 99: l’età media è di 69, 6 anni; solo due i preti under 30. Nell’ultimo anno sono state due le ordinazioni presbiterali, mentre – causa anche l’epidemia covid – sono stati undici i preti morti. Sono invece 50 i diaconi permanenti: il più giovane ha 45 anni, il più anziano 89, per un’età media di 70,12.

E’ la fotografia relativa alla diocesi di Piacenza e Bobbio presentata nella mattinata del 22 dicembre da don Mario Poggi, responsabile della cancelleria vescovile, insieme alla nuova edizione dell’annuario diocesano. La pubblicazione – la prima dell’episcopato di mons. Adriano Cevolotto – contiene tutti i dati delle persone, delle realtà e delle strutture legate alla Chiesa piacentina-bobbiese. La copertina è dedicata al dipinto della Madonna della Bomba a 100 anni dalla fondazione da parte di mons. Francesco Torta delle Suore della Divina Provvidenza per l’infanzia abbandonata.

Foto 2 di 2



Durante la presentazione sono intervenuti suor Albina Dal Passo, Madre Generale delle Suore della Divina Provvidenza, don Davide Maloberti, direttore del settimanale diocesano “Il Nuovo Giornale”, Corrado Sforza Fogliani, presidente del Comitato Esecutivo della Banca di Piacenza, ente che anche quest’anno supporta la pubblicazione dell’annuario, e il vescovo Adriano Cevolotto. “L’invecchiamento e il calo dei sacerdoti che questa pubblicazione mette in evidenza – ha detto -, se da un lato può preoccupare, dall’altro ci spinge a pensare ad una chiesa diversa, meno clericale e più sinodale e partecipata. Diventa necessario infatti che laici e religiosi uniscano le forze per far camminare il vangelo nel nostro tempo”.

L’annuario diocesano uscirà come supplemento del settimanale diocesano “Il Nuovo Giornale”. In alternativa è acquistabile alla Libreria Berti (via Legnano, 1) o presso la sede de “Il Nuovo Giornale” (via Vescovado, 5).