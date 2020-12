Capodanno, fuochi e botti vietati a Piacenza: l’ordinanza del Comune

E’ stata pubblicata l’ordinanza sindacale che vieta su tutto il territorio comunale, dalle ore 20 di oggi, giovedì 31 dicembre alle ore 4 di domani, venerdì 1° gennaio 2021, “l’utilizzo di ogni tipo di fuoco d’artificio, benché di libera vendita, in luogo pubblico e anche in luogo privato, ove in tale ultimo caso, possano verificarsi ricadute degli effetti pirotecnici su luoghi pubblici o privati appartenenti a terzi”.

L’ordinanza prevede inoltre il divieto di cedere a qualsiasi titolo o far utilizzare in qualsiasi condizione ai minori di 14 anni i fuochi di categoria F1 e ai minori di 18 anni i fuochi di categoria F2 e F3 di cui al Dlgs 123/2015 (fermo il divieto di vendita al pubblico dei prodotti destinati ai professionisti). E, nella parte finale del dispositivo, conferma che i suddetti divieti vigono su tutto il territorio cittadino, dalle dalle ore 20 di oggi alle ore 4 di domani, venerdì 1° gennaio 2021 e che la violazione del provvedimento comporta la sanzione amministrativa di 500 euro.