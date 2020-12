Aria di Natale all’interno del cortile del municipio di Carpaneto (Piacenza).

Come si può vedere dalle foto pubblicate sui social dal primo cittadino, Andrea Arfani, sotto il porticato è stato allestito da qualche giorno il tradizionale presepe. “In questi giorni che iniziano a profumare di festa e tradizione – scrive Arfani -, con gli occhi contemporaneamente rivolti all’emergenza che stiamo vivendo, e a tutte le misure che esistono e che stanno arrivando, cerchiamo di creare il clima natalizio che ci ha sempre accompagnato. Come spiega l’Assessore alla Cultura Paola Campopiano, quest’anno con qualche novità: “La nostra Amministrazione ha sempre avuto un occhio di riguardo per l’allestimento del presepe e, dopo aver esposto statuine stilizzate di artisti locali e presepi originali creati degli alunni delle scuole, quest’anno abbiamo deciso di abbellire il nostro Carpaneto affiancando al meraviglioso cuore, alle calde luminarie e al grande albero presente in piazza, una natività del tutto nuova di dimensioni più grandi. Sono statuine fini ed eleganti realizzate in resina e tessuto, collocate all’interno del porticato del cortile del Municipio che evocano sì la nascita di Gesù ma che, mai come quest’anno, sono lì a simboleggiare quello che dovrebbe essere il valore principe di tutti, ossia l’essenzialità e la serenità. Ammirando il presepe in generale, ma in particolare il nostro bel presepe, non possiamo non avere speranza che presto le criticità saranno superate: dobbiamo crederci e… pensare positivo (anche se tale aggettivo in questi giorni non è “ben visto”)”.

“Uno speciale ringraziamento – conclude il sindaco – a chi si è dato da fare per preparare e “inventarsi” la realizzazione: la preparazione e il montaggio delle statue, e della capanna, hanno richiesto un lavoro importante e certosino, anche di persone esterne all’Amministrazione, che hanno regalato il loro tempo e il loro talento. Anche questo è il buono del Natale”.