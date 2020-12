Cascinale in fiamme nella notte, le guardie giurate fanno scattare l’allarme

Nella notte del 18 dicembre, intorno alle 3 e 30 un grosso incendio è divampato in un cascinale situato su via Argine San Giorgio, nella tratta tra Caorso e Monticelli d’Ongina.

L’incendio, alimentato dalla paglia e dai trattori presenti, era reso ancor più pericoloso dalla vicinanza di alcune cisterne di gasolio.

Ad accorgersene per prima è stata una guardia giurata Sicuritalia IVRI in pattugliamento nella zona, che ha provveduto prontamente ad allertare Carabinieri e Vigili del Fuoco e ha messo in sicurezza i due cani presenti all’interno dell’azienda agricola.

Il celere arrivo di quest’ultimi sul posto ha consento di domare l’incendio, e di accertare che il cascinale fosse fortunatamente disabitato.