Case Bonini, verifiche strutturali al ponte sull’Arda: venerdì 4 dicembre circolazione interrotta

Il servizio Viabilità della Provincia di Piacenza informa che sono programmate indagini e verifiche strutturali da eseguirsi lungo la Strada Provinciale n. 21 di Val d’Arda in corrispondenza del ponte che attraversa il torrente Arda in località Case Bonini, tra i Comuni di Vernasca e di Morfasso.

Per mantenere in condizioni di sicurezza la circolazione dei veicoli durante l’esecuzione dell’intervento – spiega il servizio Viabilità -, e al fine di evitare situazioni di pericolo, si dispone l’interruzione della circolazione veicolare per tutte le categorie di veicoli, ad eccezione del Trasporto pubblico locale e dei mezzi di soccorso in condizioni di emergenza, dalle ore 13 alle ore 17 di venerdì 4 dicembre, nel tratto della Strada Provinciale n. 21 di Val d’Arda in corrispondenza del manufatto di attraversamento del torrente Arda in località Case Bonini, alla progressiva km. 9+765 circa nel territorio dei Comuni di Vernasca e di Morfasso (PC).