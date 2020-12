Cedimento in un palazzo a Castelsangiovanni, intervengono i vigili del fuoco

Intervento dei vigili del fuoco nella tarda mattinata di sabato 12 dicembre in via Bixio a Castelsangiovanni. Per cause ancora in corso di accertamento, si è verificato un cedimento strutturale all’interno di un edificio a tre piani.

Secondo le prime informazioni, pare che si crollato il tetto: fortunatamente non si registrano feriti ma soltanto danni alla struttura dello stabile.

Sul posto sono giunti anche i mezzi di soccorso, con i sanitari dell’ambulanza della Pubblica Assistenza Val Tidone e l’auto infermieristica del 118.

