Cerimonia on line per il Double Degree di Economia. “Siete la nostra speranza”

Festa a distanza per i 43 laureati del Double Degree di Economia della Cattolica di Piacenza, a conclusione della laurea triennale.

Tra i laureati 37 studenti italiani, di cui 8 piacentini, e 6 internazionali sono stati proclamati dottori in Economia aziendale, percorso Management internazionale, dalla commissione di docenti e dalla preside di facoltà di Economia e Giurisprudenza, Anna Maria Fellegara. Dopo i saluti della preside Fellegara e di Laura Zoni, coordinatrice del Double Degree, sono intervenuti ranco Egalini, per conto della Fondazione di Piacenza e Vigevano e Luca Groppi, in qualità di presidente della Fondazione Tollini. “E’ un giorno importante anche se diverso da come lo avete immaginato – ha detto la preside Fellegara -. In questo momento di difficoltà non perdiamo la speranza, la fondiamo su ciò che è più concreto e ci rivolgiamo a voi, giovani, con parole di riconoscenza e gratitudine, poniamo la nostra fiducia in voi, consapevoli del fatto che siete in grado di prendervi questa responsabilità. Sappiamo che le crisi possono creare un vuoto, ma è dove c’è più spazio che gli alberi crescono meglio”.

La professoressa Zoni ha voluto consegnare simbolicamente agli studenti 4 parole chiave, da tenere presenti e come fonte di ispirazione per il loro nuovo percorso di vita che si apre oggi. “Qui in università ha avete appreso molte nozioni, ma l’apprendimento – ed è questa la prima parola chiave – è un percorso che dura tutta la vita, non fermatevi mai – ha detto -, continuare poi ad osare, a donare e a ringraziare

Ecco i neo laureati: Ambrosini Riccardo, Andreoli Giulia, Baratella Chiara, Bersani Chiara, Boffa Sara, Bordoni Riccardo, Bouhsiss Salwa, Cammarota Lorenzo, Delmonte Chiara, Di Vasto Ilaria, Ganassali Edoardo, Ghisleri Carlotta, Giaroli Francesca, Guccione Teo, Hathaway Nicole, Hauser Chiara, Imberti Benedetta, Incerti Boni Mattia, Keller Margherita, Manetti Federico, Marasso Andrea, Marconi Chiara, Marmiroli Francesca, Martinelli Sabrina, Nava Giulia, Pecere Giuseppe, Pelganta Carlo Alberto, Pionetti Caterina, Romano Andrea, Scalabrini Alberto, Siboni Alice, Travaglini Beatrice, Vescovi Frolichsthal Alexander, Vigna Carlo, Vuoto Francesco Vincenzo, Zanoni Nicola, Böttcher Julia, Cantarella Alfredo, Ferraro Greta, Quante Marissa Sabato Patrizia, Kappeler Sonja, Latifi Sara.