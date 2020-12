Christmas Duets, Matteo Magni presenta il suo album di Natale “Un messaggio di speranza”

Si intitola “Christmas Duets” l’album di Natale di Matteo Magni, cantante piacentino da tanti anni alla guida della band dei “Cani Sciolti”.

Sei brani, molto diversi tra loro, che vedono Magni accompagnato da altrettanti ospiti in duetti registrati rigorosamente a distanza: “Christmas Duets – racconta Matteo – nasce dall’idea e dall’emergenza di performare con altri artisti, vecchi e nuovi amici, che condividono la mia passione e che stanno vivendo la medesima frustrazione professionale: un messaggio di speranza e una voce che vuole arrivare al cuore e riscaldare ancora una volta questo Natale imminente. In un’epoca dove esibirsi davanti ad un vero pubblico sembra un lontano ricordo, per chi vive di musica come me non rimangono molti modi per relazionarsi con la propria audience. Per me è comunque stato uno stimolo a lavorare da casa, scrivendo e registrando nuovo materiale per i tempi che verranno”.

Il disco (Editore: Piacenza Musica) è in uscita il 4 dicembre su tutti i digital store.

Tracklist

1. Winter Wonderland (con Melody Castellari)

2. Let It Snow (con Jack-W)

3. Christmas Lights (con Momo dei Noxout)

4. L’uccisione di Babbo Natale (con Marina Fiordaliso)

5. baby It’s Cold Outside (con Betty Palumbo)

6. il Natale dei ricordi (solo)

MATTEO MAGNI – La sua carriera, iniziata con lo studio del canto e del pianoforte, lo porterà presto a collaborare con svariate cantanti tra le quali: Lara Bonelli, Miriam Amato e Ingrid Alberini, di Guastalla, nota al grande pubblico con il nome d’arte di In-Grid con la quale si esibirà presso il Casino di Saint Vincent (Ao) nei primi anni ’90. Attivo appassionato di teatro nel 1992 porterà in scena: “Dialogo tra un impegnato e un non so” su testi di Gaber e Luporini. Questo spettacolo che sarà ripreso nel 2012 con una nuova versione dal titolo: “Matteo Magni in Teatro Canzone” con testi dei medesimi autori oltre che di Conte, Guccini, De Andrè e dello stesso Magni. Nel 2009 e nel 2010 realizza con Unicef Piacenza la manifestazione “Lyons per Unicef” con lo scopo di raccogliere fondi per il locale comitato. Nel 2011 realizzerà lo stesso evento presso il Palabanca di Piacenza.

Pioniere del genere cover-band, nel 1993 fonda la band Cani Sciolti che interpreta brani cover oltre ad alcuni singoli inediti ed è tutt’ora attiva su tutto il territorio nazionale. Con i Cani Sciolti si esibisce insieme a Fiordaliso nei tour 2010 e 2011. Negli stessi anni collabora dal vivo anche con Ivana Spagna ed Adriano Pappalardo. Nel 2011 fonda Piacenza Musica società attiva nella produzione di spettacoli ed editoria musicale. Tra queste produzioni spiccano i tributi ufficiali a: Lorenzo Jovanotti, i Jovanotte che operano dal 2010 e quello a Max Pezzali e gli 883 il Max Pezzali Tribute attivo dal 2008. Risale invece al febbraio 2015 l’ultima produzione di Piacenza Musica: il primo tributo Italiano a Emma Marrone, denominato: Emma Non Emma.

Ideatore dei Piacenza Music Awards insieme al regista piacentino Andrea Baldini, manifestazione con cadenza annuale che premia i migliori talenti del territorio nell’ambito del canto e del balletto in collaborazione con il comitato provinciale piacentino di AVIS.