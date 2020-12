“Cibo un diritto di tutti” La colletta alimentare degli alunni dell’Ottavo Circolo

Anche quest’anno alunni e docenti dell’Ottavo Circolo di Piacenza, della dirigente Paola Vincenti, hanno promosso una Benefic race against starvation, in altre parole una colletta alimentare per supportare persone in difficoltà.

L’iniziativa benefica dal titolo “Cibo, un diritto per tutti” si è svolta nell’ambito del progetto Erasmus+ “HOW HEALTHY ARE YOU ?” di cui l’Ottavo Circolo è partecipe insieme alla scuola Montessori di Como e ad altri Istituti Europei di Spagna, Regno Unito (Galles e Inghilterra) Turchia. Il progetto, attivo dal 2019 ed ora prolungato fino al 2022 a causa della pandemia che ha interrotto gli scambi e impedito l’accoglienza di una classe dalla Turchia, promuove comportamenti volti allo stile di vita salutare per sè e per gli altri ed al benessere in tutte le sue forme, con azioni d’impatto sul contesto sociale.

L’iniziativa esprime pienamente l’orientamento del Circolo che vanta la solidarietà fra le proprie Priorità educative, con il coinvolgimento dell’intera comunità scolastica e delle famiglie, a supporto di situazioni di difficoltà, quest’anno accentuate dal COVID-19 e dalle conseguenti emergenze, che hanno portato ad un aumento del numero di persone bisognose.

Per questo si è deciso di effettuare la colletta alimentare in occasione del Natale, con un mese di anticipo rispetto al calendario previsto dal progetto, che l’aveva fissata per il 30 gennaio, giornata mondiale della Pace.

La raccolta si è svolta dal 14 al 18 dicembre 2020, nel pieno rispetto delle norme anti COVID, secondo precise indicazioni inviate dalla Dirigenza. Vi hanno aderito tutte le scuole di Infanzia e Primaria dell’Ottavo Circolo, Piacenza

(SCUOLE PRIMARIE Don Minzoni e Carella SCUOLE INFANZIA Don Minzoni e Carella , Ottolenghi, Cervini, Besurica).

Alunni e famiglie, personale della scuola e docenti hanno contribuito con grande generosità, portando cibo non deperibile come riso, pasta, olio, scatolame… a cui si sono aggiunti prodotti per l’igiene della persona, che sono poi stati donati alla Caritas di Piacenza.

La scuola esprime uno speciale ringraziamento alle famiglie che hanno, ancora una volta, dimostrato impegno concreto per sostenere il benessere in tutte le sue forme collaborando con la scuola, anche nell’ottica di formare le nuove generazioni all’attenzione e alla cura per gli altri, perché il benessere è tale se riguarda tutti e tutte.

Nel giorno della Pace saranno invitati esponenti della Caritas per illustrare agli alunni le situazioni di emergenza che quotidianamente l’associazione benefica deve affrontare e sottolineare come il contributo di ciascuno possa davvero fare la differenza. (nota stampa)