Ciclismo, Aspiratori Otelli e Cadeo Carpaneto insieme nel 2021 ma con alcune novità

Novità in vista per il 2021 con una collaborazione sentita e sincera che continua seppur in modalità differenti.

Nella prossima stagione ciclistica, Aspiratori Otelli e Cadeo Carpaneto saranno di nuovo a braccetto pur con alcuni cambiamenti, concertati tra il sodalizio piacentino del presidente Mauro Veneziani e quello bresciano presieduto da Simone Pontara. Nel 2021 la categoria Juniores maschile raddoppierà, con due formazioni distinte e con una propria identità, ma unite per stima e amicizia che da anni lega le due realtà. Un fattore importante della collaborazione riguarderà il settore femminile, allestito dal Cadeo Carpaneto e del quale l’Aspiratori Otelli garantirà il supporto, non avendo questa realtà tra il ventaglio di proprie squadre e non essendoci nemmeno nella provincia di Brescia.

Così, il Cadeo Carpaneto potrà accogliere le Giovanissime G6 dell’Aspiratori Otelli che affronteranno il salto di categoria con la maglia piacentina, dando così continuità al loro percorso. Questa filosofia è già stata sposata nel 2020 che – per esempio – ha visto la bresciana Desirée Bani vestire la maglia del Cadeo Carpaneto nella formazione Donne Esordienti.