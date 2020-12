Ciriano, circolazione interrotta per verifiche al ponte sul Chero

Il servizio Viabilità della Provincia di Piacenza informa che sono programmate indagini e verifiche strutturali da eseguirsi in corrispondenza del manufatto di attraversamento del torrente Chero, posto lungo la Strada Provinciale n. 6 bis di Castell’Arquato nel centro abitato di Ciriano nel Comune di Carpaneto Piacentino.

Per mantenere in condizioni di sicurezza la circolazione dei veicoli durante l’esecuzione dell’intervento – spiega il servizio Viabilità -, e al fine di evitare situazioni di pericolo, si dispone l’interruzione della circolazione veicolare per tutte le categorie di veicoli (ad eccezione dei mezzi di soccorso in condizioni di emergenza) nel tratto della Strada Provinciale n. 6 bis di Castell’Arquato, al km 2+150 (manufatto sul torrente Chero), dalle ore 22 di venerdì 4 alle ore 4 di sabato 5 dicembre nel centro abitato di Ciriano (Comune di Carpaneto Piacentino).