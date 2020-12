Collezionismo italiano e Klimt, i Lunedì di Casa Testori fanno tappa a Piacenza

I Lunedì di Casa Testori fanno tappa a Piacenza.

La diretta Facebook settimanale organizzata dall’associazione culturale milanese per dare voce alle mostre che in questo momento non si possono vedere, dedica la puntata di lunedì 14 dicembre alla mostra sul collezionismo italiano, “La rivoluzione siamo noi”, organizzata negli spazi di XNL Piacenza Contemporanea e al nuovo allestimento del capolavoro ritrovato di Gustav Klimt alla Galleria Ricci Oddi. La mostra verrà raccontata dal curatore Alberto Fiz. Con lui saranno in diretta Tullio Leggeri, uno dei collezionisti che ha prestato le opere e Massimo Toscani, presidente della Fondazione di Piacenza e Vigevano, organizzatrice della mostra stessa. A seguire Massimo Ferrari, presidente della Galleria Ricci Oddi ed Elena Pontiggia, storica dell’arte e curatrice del progetto dedicato a Klimt, presenteranno l’allestimento e tutte le novità sul capolavoro ritrovato.

Come ogni puntata, i Lunedì di Casa Testori si chiudono con una lettura dell’attrice Federica Fracassi: leggera le prime pagine dell’Ambleto, celebre opera teatrale di Giovanni Testori. La diretta inizia alle 21.15 sulla pagina Facebook di Casa Testori.