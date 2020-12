“Come eravamo”, la mostra de Gli Stagionati diventa un documentario

Diventa un documentario la mostra di oggetti e documenti “Come eravamo 1940-1990, i cinquant’anni più precipitosi del secolo breve”, allestita dall’associazione “Gli Stagionati” e fermata dalla pandemia alla fine dello scorso febbraio.

“I video relativi alle varie sezioni della mostra, realizzati negli ultimi mesi e che illustrano in modo più completo quanto volevamo mostrare attraverso la semplice descrizione degli oggetti, essendo ora corredati di inserti filmati, testimonianze ecc. si potranno trovare sul nostro canale YouTube – spiegano “Gli Stagionati” -: invitiamo quindi tutti a visitarlo e ad iscriversi”.

LA MOSTRA – Anche se per i più maturi può essere un’occasione per rispolverare i ricordi di gioventù, la mostra non si propone come un malinconico tuffo nel passato, ma offre diversi spunti di riflessione in prospettiva futura. Intrecciando La Storia grande (quella nazionale, ma anche quella mondiale) con la Storia piccola (quella locale, ma anche quelle familiari), attraverso un percorso per sezioni (dalla casa, al lavoro, dall’istruzione, al divertimento, alla moda), la mostra si avvale non solo di oggettistica personale, prestata anche da collezioni private o da piccoli musei locali, ma anche di diversi pannelli illustrativi e fotografici, per la cui preparazione hanno collaborato in tanti: dai maestri del lavoro, agli sportivi del rugby piacentino, dalla stessa Università Cattolica, ai Piacentini nel mondo, agli studenti stessi.