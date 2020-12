Come risparmiare spazio con una libreria a parete

La libreria a parete è la soluzione perfetta per ottimizzare al meglio lo spazio e arredare la zona living con un complemento moderno ed elegante.

Sul mercato esistono numerosi prodotti di questo tipo, che si installano direttamente contro il muro e ti permettono di valorizzare il tuo soggiorno evitando qualsiasi rischio di ingombro. I materiali sono diversi, così come le strutture, le dimensioni e le finiture dei modelli. Prima di addentrarci nell’argomento, però, vogliamo segnalarti un e-commerce che offre vari articoli del genere. Stiamo parlando di Librerie Design, amministrato dalla stessa azienda che si occupa dello shop Smart Arredo: il famoso negozio specializzato in elementi minimal e convertibili per piccoli appartamenti. In effetti, anche su libreriedesign.com troverai forniture dalle linee pure ed essenziali, grazie a cui allestirai stanze libere del superfluo, ariose e luminose.

La merce, in gran parte, è in pronta consegna e arriverà in ogni regione d’Italia e negli altri paesi della Comunità Europea su richiesta. Non ci riferiamo solo alle librerie, ma anche agli scaffali, alle madie, alle teche e così via. Inoltre hai l’opportunità di personalizzare il tuo ordine, e di arricchire la tua dimora con rivestimenti su misura.

Librerie da parete in metallo o in legno

Di solito, i materiali più frequenti per la fabbricazione delle librerie sospese sono il metallo e il legno. Entrambe le opzioni hanno una serie di lati positivi. Il metallo è un autentico emblema degli arredamenti di stampo contemporaneo: è usato per la realizzazione di superfici nette e pulite, che colpiscono per la loro levigatezza e per gli artistici riflessi. Il legno, invece, determina un quadro d’insieme più rustico e naturale, ed è dotato di splendide sfumature e venature che cambiano a seconda della tipologia.



Mondrian – Libreria in metallo

Su libreriedesign.com hai l’occasione di procurarti complementi che rientrano nell’una o nell’altra categoria. Mondrian è in metallo ed è fonte di raffinatezza per la sua struttura modulare. Giri è una libreria in truciolare nobilitato, ecologica e robusta. Tutti e due gli articoli possono essere adoperati per custodire romanzi, riviste, CD, DVD, soprammobili e qualunque oggetto desideri.

Una vasta selezione di modelli

Come già abbiamo accennato, le librerie a parete non si differenziano soltanto in base ai materiali. Il loro design è estremamente variabile: si va dagli elementi più sobri e classici fino a quelli più originali ed esclusivi, per un risultato unico e inconfondibile. Facciamo un esempio: sono acquistabili librerie da muro a forma di albero, come Wallboarding C che con la sua sagoma imita quella di rami stilizzati. Tale composizione è all’avanguardia, molto dettagliata e al tempo stesso perfetta per sfruttare con intelligenza lo spazio. Il minimalismo è evidente nelle architetture e nelle finiture; tra l’altro le mensole sono flessibili, per creare geometrie fantasiose e innovative!



Librerie da muro a forma di albero – Wallboarding C

Altrettanto essenziale, ma decisamente più semplice, è la teca Libra Big in metallo. Una soluzione moderna e ottima persino per monolocali e bilocali. Vi sono, poi, librerie che si sviluppano in verticale e che consentono di impiegare al meglio le pareti alte, come Ghost in acciaio bianco e Di-Do con i suoi pratici scaffali. In sintesi, hai solo l’imbarazzo della scelta. Sono disponibili prodotti tondeggianti o quadrangolari, a colonna o cubici, dalle tonalità chiare o scure, affinché tu possa abbellire la tua casa con il mobile che vuoi.

I vantaggi di una libreria a parete

Ma quali sono, dunque, i vantaggi delle librerie a parete? Avrai capito che tra i pro vi è l’ampia gamma di modelli e di materiali, ragion per cui non avrai difficoltà a individuare il complemento più adatto al tuo soggiorno. Nel complesso, queste strutture sono progettate per unire eleganza e funzionalità e per inserirsi anche negli ambienti più ristretti. Una libreria da muro è salvaspazio, priva di fronzoli, ideale per tutti i contesti. La versatilità è uno dei concetti chiave, che procede di pari passo con l’estetica e la longevità. Non dimenticare che numerose librerie di questo tipo sono sospese, e facilitano tantissimo la pulizia del pavimento. Puoi montarle tu stesso, se hai una minima esperienza nel campo del fai da te, e distribuire i moduli a seconda dei gusti. Infine, una libreria di qualità ti aiuta a realizzare un vero e proprio angolo ornamentale, con cornici, oggetti d’arte ecc.

Librerie da parete e utilizzi

Simili librerie sono eccellenti per la zona living, ma possono essere collocate in molte altre stanze. Pensiamo allo studio: un prodotto del genere ospiterà i tuoi libri di testo, i documenti, eventuali enciclopedie e raccoglitori. Questi elementi di design vanno benissimo anche in camera da letto, così che tu possa sfogliare il tuo romanzo preferito prima di dormire, o nell’ingresso, usati magari non per i volumi ma per soprammobili, chiavi e utensili vari. Qualunque sia la destinazione, una libreria sospesa è un notevole valore aggiunto per ogni dimora. L’importante è scegliere forme lineari, che non ingombrino e che si armonizzino con il resto dello spazio.