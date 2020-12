“Compra italiano, compra locale”, la campagna di FdI in vista dello shopping natalizio

“Sempre, ma oggi più che mai, è indispensabile rivolgere i propri risparmi all’acquisto dei prodotti di straordinaria qualità fabbricati dalle aziende italiane e commercializzati dai rivenditori locali” lo scrive in una nota il Coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia, annunciando “un banchetto di sensibilizzazione che si terrà domani, sabato 12 dicembre dalle ore 9 e 30 alle ore 12 e 30, presso Piazza Cavalli-Portici INA a Piacenza”.

“In occasione del Natale – prosegue la nota dei locali esponenti di FdI – il movimento politico di Giorgia Meloni ha organizzato in tutta Italia dei presidi nei quali chiunque avrà acquistato un prodotto fatto in Italia e comprato in un negozio di vicinato potrà impacchettarlo, grazie all’impegno dei nostri volontari, con una inedita carta da regalo che riporta il logo della campagna ‘compra italiano, compra locale. Un Natale tricolore è un Natale solidale'”.