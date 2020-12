Con Isrec auguri di buon anno dai giovani piacentini all’estero

L’Isrec-Istituto di storia contemporanea è impegnato in un importante progetto di formazione docenti e intervento con le classi per la realizzazione delle 33 ore che la nuova legge 92/2019 assegna quest’anno, per la prima volta, all’insegnamento dell’Educazione civica.

Non solo insegnanti e ragazzi, ma anche tutti i cittadini possono visionare sul sito dell’Istituto gli interventi di costituzionalisti, giuristi, storici, psicologi, pedagogisti, esperti in tecnologie telematiche e di sostenibilità ambientale. Illustri intellettuali come Luciano Corradini, Antonio Brusa, Pier Cesare Rivoltella, Marcello Flores, Anna Emilia Berti, Gherardo Colombo, Elda Guerra, Tomaso Montanari, Giuseppe Filippetta, Giovanni De Luna, Antonella Bachiorri, Laura Canali e Dario Fabbri, affrontano i nodi tematici che le linee guida normative indicano per lo svolgimento delle lezioni di Educazione civica: la Costituzione e i trattati internazionali, lo sviluppo sostenibile, la tutela del patrimonio storico-artistico e la cittadinanza digitale.

La seconda Sessione, a cui risultano iscritti oltre 200 docenti, dalla primaria alle superiori, sarà dedicata ad affrontare didatticamente i contenuti attraverso le proposte di cittadinanza attiva in webinar formulate appositamente dalle Associazioni ambientaliste e solidaristiche del territorio e da numerosi esperti. “Abbiamo voluto terminare la prima Sessione con l’intervento sulla cittadinanza europea dei ragazzi piacentini che vivono, studiano o lavorano all’estero, in rete dal 30 dicembre – spiega Carla Antonini, direttore dell’istituto -. Qui riproponiamo i loro auguri formulati al termine dell’incontro: da tutti un messaggio di impegno, speranza, fiducia nel futuro”.