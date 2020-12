Conad Alsenese non ha continuità: nell’allenamento congiunto sorride Ostiano (1-4)

Un test in chiaroscuro, dove la continuità è un po’ mancata e così l’avversario ha potuto sorridere maggiormente. La settimana di lavoro della Conad Alsenese si è conclusa ieri (sabato) con l’allenamento congiunto a porte chiuse al palazzetto di Alseno contro le cremonesi della Csv-Ra.Ma. Ostiano, che al pari delle gialloblù piacentine militeranno in B1 femminile.

Dopo il precedente test tra le due formazioni under 19 (vinto 4-0 dalla Conad Salso Impianti Alsenese, che si sta preparando per il campionato regionale) dei rispettivi sodalizi, è stata l’ora del confronto tra le due prime squadre. Ostiano (dove milita l’ex Marta Ghisolfi) ha dominato la scena fatta eccezione per il terzo set, vinto 25-21 dalla formazione di Alessandro Della Balda.

“Il risultato è negativo – commenta coach Della Balda – ci sono stati buoni momenti come accaduto in precedenza a Cremona, ma fatichiamo in continuità e in altri si spegne la luce faticando poi a riaccenderla. Le note positive, comunque, non sono mancate, tra cui il rientro di Serena Tosi dopo l’indisponibilità per infortunio e il contributo delle ragazze più giovani. La situazione che tutti stanno vivendo la patiamo abbastanza e ci manca agonismo, ma questo non può e non deve essere un alibi: bisogna lavorare con concentrazione e grinta, arrivando ad aver voglia di giocare una buona partita seppur informale al termine di una settimana di lavoro”.

Under 19 regionale

CONAD SALSO IMPIANTI ALSENESE-FOLCIERI OSTIANO 4-0

(25-17, 25-20, 25-11, 15-12)

CONAD SALSO IMPIANTI ALSENESE: Longinotti, Bassanini, Gianrusso, Martino, Tedeschi, Boselli, Bruno (L), Milosevic, Montanari, Ianelli, Santi, Pozzi, Pollini. All.: Rigoni

B1 femminile

CONAD ALSENESE-CSV-RA.MA. OSTIANO 1-4

(15-25, 11-25, 25-21, 19-25, 9-15)

CONAD ALSENESE: Lancini M., Gabrielli, Guaschino, Tonini, Tosi, D’Adamo, Pastrenge (L), Bruno (L), Malvicini, Mandò, Fava, Longinotti, Martino, Boselli. All.: Della Balda

CSV-RA.MA. OSTIANO: Ferrigno, Pinetti, Barbarini, Lupidi, Falotico, Ghisolfi, Braga (L), Bonardi, Martinelli, Paitoni, Gagliardi, Volta, Frigerio. All.: Bonini