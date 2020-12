Conad Alsenese saluta il 2020 con il test contro Cremona (1-4)

La Conad Alsenese saluta il 2020 con l’allenamento congiunto di mercoledì sera ad Alseno contro l’Esperia Cremona, formazione che al pari delle piacentine militerà in B1 femminile.

Quattro a uno il risultato a favore delle ospiti nel test informale che tra le fila locali ha visto il debutto del nuovo allenatore Marco Scaltriti, che integra lo staff tecnico composto dai confermati Giacomo Rigoni e Greta Passera (assistente). “E’ stato – afferma Rigoni – un test molto utile ed è stato importante terminare l’anno con un’amichevole; qualche passo in avanti si è visto e quando ricominceremo dopo questi giorni di pausa dovremo continuare su questa strada per mettere un po’ di ordine alle cose e prepararsi all’esordio del 23 gennaio. Rispetto al precedente test contro Offanengo siamo un po’ più soddisfatti, anche se gli score sono ancora negativi, pur dovendo tener presente se si affrontano compagini più attrezzate e con altri obiettivi rispetto ai nostri, ma questo deve essere solo di sprone per noi”. Quindi aggiunge. “Nello staff tecnico è arrivato Marco Scaltriti, una figura in più che ci serve per dare una mano con la sua esperienza e una freccia in più a nostra disposizione”.

CONAD ALSENESE-ESPERIA CREMONA 1-4

(19-25, 21-25, 25-18, 18-25, 10-15)

CONAD ALSENESE: Gabrielli, Guaschino, Tonini, Tosi, D’Adamo, Lancini M., Pastrenge (L), Bruno (L), Mandò, Longinotti, Martino, Fava, Malvicini, Boselli. All.: Scaltriti-Rigoni

ESPERIA CREMONA: Arcuri, Ravera, Brandini, Lodi, Pionelli, Frugoni, Zampedri (L), Melgari, Decordi, Fiore, Andreani, Bassi. All.: Magri