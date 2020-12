Concluso il corso di formazione “Curami” per 13 nuove assistenti familiari

Sono tredici le nuove assistenti familiari che hanno concluso con successo, nei giorni scorsi, “Curami”, il corso di formazione gratuito per la preparazione di operatori e operatrici che intendono dedicarsi alla cura di persone in difficoltà, promosso dal Comune di Piacenza in collaborazione con Asp Città di Piacenza.

Il corso si è tenuto, finché le limitazioni legate all’emergenza sanitaria lo hanno consentito, inizialmente in presenza, con lezioni a cura dei professionisti che operano nella CRA Vittorio Emanuele, proseguendo quindi con un ciclo di video-lezioni per un totale di 24 ore complessive. Ulteriori attività di formazione si sono poi tenute sulla piattaforma telematica di e-learning della Regione Emilia-Romagna “Self”. Le Assistenti potranno ora iscriversi al Registro degli assistenti familiari istituito presso il Servizio PiaceCare del Comune di Piacenza. Per le famiglie che – attraverso PiaceCare – assumeranno una delle corsiste, Asp Città di Piacenza metterà a disposizione gratuitamente sei ore di attività di un’operatrice socio-sanitaria esperta presso il domicilio, per meglio indirizzare le cure dell’assistente familiare al proprio caro. I contatti allacciati con i docenti rappresentano un’ulteriore garanzia di professionalità.

Per informazioni sulle modalità d’iscrizione al Registro degli assistenti familiari, oppure per le famiglie che avessero intenzione di usufruire del servizio, è possibile contattare gli operatori PiaceCare presso gli sportelli InformaSociale, contattando i numeri 0523.492022 (lunedì e giovedì 8.45-13 e 15.30-17.30; mercoledì e venerdì 8.45-13), oppure 0523.492731 il lunedì e giovedì dalle 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 17.30, nonché il martedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 9 alle 12.30.