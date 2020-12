Dai prossimi giorni i viaggi delle Usca, le speciali unità di medici e infermieri che vanno a casa delle persone con sospetti sintomi covid, saranno più sicuri e agevoli.

Grazie a una importante donazione di Confindustria Piacenza e dell’associazione Il Pellicano Piacenza Onlus è stato possibile acquistare undici automobili, delle Fiat Panda, messe a disposizione di queste attività. L’obiettivo è proprio quello di dotare il servizio Usca dei mezzi più idonei per affrontare i lunghi percorsi quotidiani che i sanitari fanno per raggiungere gli utenti segnalati dai medici di famiglia in tutta la provincia. L’iniziativa si avvale di donazioni degli imprenditori di Confindustria Piacenza, che hanno contribuito all’acquisto di 10 auto, e dei fondi derivati dal 5×1000 che il Pellicano ha utilizzato per aggiungerne un’undicesima.

La regia dell’intera operazione è stata della Onlus, che ha raccolto e formalizzato la generosità dei diversi industriali. Le 11 Fiat Panda 1.2 saranno immediatamente operative e permetteranno in toto la sostituzione dei mezzi aziendali attualmente impiegati, che in larga parte erano stati recuperati da altri servizi, in primavera, al momento dell’attivo delle attività Usca. La presentazione dei mezzi si è tenuta alla presenza di Luca Baldino, direttore generale Ausl Piacenza, Maria Angela Spezia, presidente Il Pellicano Piacenza Onlus, Luca Groppi e Francesco Rolleri, rispettivamente direttore e presidente di Confindustria Piacenza.

Fin dall’inizio della pandemia l’associazione degli industriali si è messa a disposizione della sanità, con donazioni da parte di aziende associate. Il Pellicano ha raccolto fondi pari a 500mila euro, mentre ad aprile il complesso delle donazioni da parte di realtà afferenti a Confindustria ammontava a oltre i 2 milioni di euro.